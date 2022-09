Mbappé e Haaland cintilam e Chelsea apagado em Zagreb

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:49 Facebook

Francês decide com bis frente à Juventus (2-1). Em Sevilha, norueguês também marcou a dobrar

Foram dois golos de Kylian Mbappé, os mesmos que deram a vitória ao Paris Saint-Germain frente à Juventus (2-1), mas podiam ser outros tantos caso o avançado francês não fosse tão egoísta.

O PSG venceu a "Velha Senhora" com uma facilidade que não ficou refletida no curto resultado, com Nuno Mendes em grande plano nos 90 minutos, Vitinha a titular, e Danilo e Renato Sanches a darem o contributo perto do fim. A "Juve", que reduziu por McKennie, deixou expostas várias dificuldades defensivas que, na próxima jornada, o Benfica certamente irá tentar explorar na segunda jornada do Grupo H.

No lote do "já se sabia", o Manchester City aniquilou um frágil Sevilha (ainda não venceu esta temporada) com mais uma exibição de luxo por parte de Erling Haaland. O avançado norueguês bisou, chegou aos 12 golos em oito jogos pelos cityzens, e aos 20 na Liga dos Campeões (em apenas 20 jogos disputados).

O trio luso (Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva) foi titular e o último golo dos ingleses teve engenho português: João Cancelo assistiu e Rúben Dias empurrou lá para dentro. No mesmo Grupo G, o Dortmund recebeu e venceu o Copenhaga sem dificuldades (3-0).

Campeão sabe como fazer

Pela Escócia, o Celtic, de Jota, deu que fazer ao Real Madrid na primeira parte, mas após o descanso o campeão voltou ao "modo demolidor". Vinicius Jr, Modric e Hazard fizeram os golos (0-3). Ainda no Grupo F, ocorreu uma das surpresas da noite com o Shakhtar a golear (1-4) o Leipzig (André Silva foi titular).

Mesmo assim, a maior surpresa aconteceu no Grupo E, com o Chelsea a sair derrotado da visita ao Dínamo Zagreb (1-0). No outro jogo do grupo, o AC Milan, de Rafael Leão (fez assistência), empatou com o Salzburg (1-1).