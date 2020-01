Mbappé é o mais valioso da Europa. Há um português na lista mas CR7 está fora

João Pedro Rocha Hoje às 10:54, atualizado às 11:39 Facebook

O CIES Football Observatory lançou a lista dos jogadores mais valiosos da Europa e o português João Félix está entre os eleitos. Cristiano Ronaldo não consta no top 20, liderado por Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, estrela francesa do Paris Saint-Germain, é o jogador mais valioso da Europa, seguido do inglês do Manchester City Raheem Sterling e do egípcio do Liverpool, Mohamed Salah. Mbappé, com apenas 21 anos, já venceu todos os títulos franceses, assim como o Campeonato do Mundo pela seleção. O CIES Football Observatory avaliou-o assim como o jogador mais caro do futebol, em 265 milhões de euros.

O Centro Internacional de Estudos Desportivos baseou-se nos jogadores das cinco melhores ligas da Europa e usou idade, clube, posição e campeonato para calcular o valor de mercado dos atletas.

Lionel Messi, apesar de ser considerado o melhor jogador do mundo relativamente ao ano de 2019, ocupa a oitava posição, principalmente devido à sua idade. Cristiano Ronaldo não está presente nos 20 mais cotados.

Destaque vai para o português João Félix, avaliado em 100,5 milhões de euros, ocupando a 18.ª posição da lista. O Golden Boy transferiu-se no último mercado de transferências para o Atlético de Madrid a troco de 126 milhões de euros.

Os 20 jogadores mais valiosos

1. Kylian Mbappe (265M€)

2. Raheem Sterling (224M€)

3. Mohamed Salah (175M€)

4. Jadon Sancho (169M€)

5. Sadio Mane (155,6M€)

6. Harry Kane (150,5M€)

7. Marcus Rashford (134M€)

8. Lionel Messi (125,5M€)

9. Antoine Griezmann (123,5M€)

10. Lautaro Martinez (115,5M€)

11. Gabriel Jesus (115,5M€)

12. James Maddison (112,5M€)

13. Timo Werner (112M€)

14. Roberto Firmino (111,5M€)

15. Trent Alexander-Arnold (110,5M€)

16. Richarlison (104M€)

17. Tammy Abraham (103M€)

18. João Felix (100,5M€)

19. Neymar (100M€)

20. Romelu Lukaku (100M€)