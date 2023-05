Mbappé e presidente do PSG estiveram em Esposende

JN Ontem às 23:33 Facebook

O jogador do PSG e da seleção francesa Kylian Mbappé esteve, esta sexta-feira, em Fão, Esposende, para acompanhar o funeral da mãe de Luís Campos, português que é diretor desportivo do campeão francês.

Ao que o JN apurou, também o presidente do clube, o milionário Nasser Al-Khelaïfi, esteve presente nas cerimónias fúnebres.

Luís Campos é um dos homens fortes da estrutura do clube francês e tem uma grande proximidade com Mbappé, tendo sido o grande responsável pela sua transferência do Mónaco para Paris e apontado como um dos grandes responsáveis pela manutenção do craque francês no emblema parisiense.

Rodeado de fortes medidas de segurança, o astro francês não passou despercebido, tendo havido quem tenha tipo a oportunidade de captar imagens e até de fazer umas selfies. Luís Campos é natural de Fão e tem mais oito irmãos.

Entretanto, o PSG sagrou-se, este sábado, com a ajuda de Mbappé, campeão francês. Ainda que não tenha conseguido melhor do que um empate em casa do Estrasburgo, foi suficiente para agarrar o título pela 11.ª vez. Assim, além de Luís Campos, diretor desportivo, também estão de parabéns os portugueses Renato Sanches, Danilo Pereira, Vitinha e Nuno Mendes.