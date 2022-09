Mbappé e treinador do PSG riem-se e gozam com pergunta sobre evitar viagens de avião

JN Hoje às 14:04 Facebook

Mbappé e Christophe Galtier foram questionados sobre a decisão do clube em usar o avião para fazer uma viagem de apenas 400 quilómetros e não ficaram bem na fotografia.

Com o Mundo a viver uma crise climática e outra energética, o tema está na ordem do dia, mesmo no futebol, cada vez mais habituado a viver numa bolha só dele e alheio ao que se passa fora dela.

O facto de o Paris Saint-Germain ter optado por deslocar-se de avião para fazer uma viagem de cerca de 400 quilómetros até Nantes, onde jogou na última jornada da liga francesa, já tinha sido questionado pelo presidente do TGV, que desafiou os parisienses a optarem pelo comboio, um meio de transporte muito menos poluente, e na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Juventus a pergunta atingiu Mbappé e o treinador Christophe Galtier. A resposta não foi bonita e provocou diversas críticas aos dois.

Primeiro, não contiveram o riso (gargalhadas, diga-se); depois, o técnico do campeão francês escolheu gozar com a pergunta e relativizar a questão e o problema. "Desconfiava que me iam fazer essa pergunta e posso dizer que já falei com clube e com quem nos organiza as viagens, para saber se numa próxima vez podemos ir de carro à vela [um buggy popular em praias francesas]", atirou Galtier, sempre de sorriso estampado.