Mbappé fala em decisão pessoal e pede compreensão aos adeptos do Real Madrid

O avançado francês confirmou que pensou em deixar o clube de Paris, mas decidiu ficar, também, por sentir que "o clube quer mudar muitas coisas no plano desportivo".

Admitindo ter sido "uma decisão difícil de tomar", Mbappé, que renovou até 2025 com o PSG e se tornou no jogador mais bem pago da história do futebol, explicou que resolveu o futuro na semana passada. Entre mudar-se para Madrid e ficar em Paris, optou por se manter no seu país, "uma decisão pessoal".

"Estou a focar-me num novo projeto. Não sei o que acontecerá no futuro", prosseguiu, garantindo ter ligado a Florentino Perez, presidente do Real Madrid, "para lhe dar a notícia como homem honrado que pretendo ser".

Entendendo a desilusão que os adeptos madrilenos estarão a sentir, após ter decidido permanecer em Paris, Kylian Mbappé espera que compreendam a escolha que fez. "Sou francês e, como tal, tenho o sonho de continuar cá e de ver a França e o seu campeonato lá em cima", referiu.

Ao seu lado, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, respondeu a Javier Tebas, presidente de La Liga, que viu na renovação de Mbappé um "atentado contra a sustentabilidade económica do futebol europeu, pondo em perigo, a médio prazo, centenas de milhares de postos de trabalho, bem como a integridade desportiva, não só das competições europeias como das ligas domésticas".

Para Al-Khelaifi, "o mais importante é ter o melhor jogador do mundo". "As coisas que Tebas diz não é problema meu", acrescentou.