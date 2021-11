Mbappé já ultrapassou os génios Ronaldo e Messi

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos primeiros 50 jogos na Liga dos Campeões, Mbappé supera Cristiano Ronaldo e Messi em participações para golo.

Kylian Mbappé teve uma evolução exponencial desde cedo. Aos 22 anos já é considerado um dos melhores avançados do mundo e, com o passar do tempo, parece que nem o céu é o limite para aquilo que poderá vir a ser o rendimento do jogador do PSG.

Cresceu a ver o ídolo Cristiano Ronaldo a marcar semanalmente pelo Real Madrid, mas agora já superou os registos do internacional português. Nos primeiros 50 jogos na Liga dos Campeões, Mbappé tem 29 golos marcados e 22 assistências realizadas, o que dá um total de 51 participações para golo.

Nunca ninguém teve uma influência ofensiva tão grande como o jovem avançado francês. Em género de comparação, no mesmo número de jogos Cristiano Ronaldo tinha 24 contribuições para golo (13 golos e 11 assistências).

Lionel Messi também foi um jovem que explodiu em tenra idade, mas mesmo sendo um dos melhores jogadores da história do futebol, não tem um registo superior ao de Mbappé. Nos primeiros 50 encontros na Champions, o argentino marcou 31 golos e assistiu 11, sendo que contribuiu diretamente para 42 golos do Barcelona. Robert Lewandowski, um dos melhores marcadores da última década, tinha 44 participações para golo (31 golos e 13 assistências) na mesma fase.

Mais do que uma perspetiva futura, Mbappé já é uma certeza no futebol mundial. Já com um Mundial e diversos títulos internos conquistados e ainda com 22 anos, o francês promete rivalizar o legado que CR7 e Messi deixaram no desporto rei.