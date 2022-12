Mbappé puxou pela equipa: "Temos de dar mais, é a final do Mundial!"

Kylian Mbappé foi um dos jogadores que discursou no balneário da França ao intervalo, numa altura em que a seleção gaulesa perdia por 2-0 diante da Argentina, na final do Mundial.

O avançado do PSG Kylian Mbappé estava bastante inconformado durante o intervalo da final do Mundial. O atacante discursou perante a equipa no balneário e pediu que os colegas tivessem mais intensidade na partida de forma a dar a volta ao resultado, uma vez que a França perdia por 2-0 contra a Argentina.

"Este é o jogo de uma vida e não podia estar a correr pior... O que é que vamos fazer [na 2.ª parte]? Voltamos ao campo e deixamos que eles continuem a fazer o que estão a fazer? Ou colocamos intensidade e vamos aos duelos? Temos de dar mais! Isto é a final de um Mundial! Vamos a isso, são dois golos mas conseguimos dar a volta. Isto só acontece de quatro em quatro anos...", disse Mbappé, num discurso que a televisão "TF1" mostrou.

Mbappé foi dos melhores jogadores da França na segunda parte, tendo marcado dois golos que obrigaram o jogo a ir a prolongamento e a ter completado o hat-trick no tempo extra.