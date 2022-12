Mbappé quebra silêncio sobre provocações de Martínez

Após a conquista da Argentina do Campeonato do Mundo, o guarda-redes Emiliano Martínez teve alguns atos provocatórios direcionados a Mbappé. O avançado francês quebrou, finalmente, o silêncio e desvalorizou o assunto.

"Os festejos não são problema meu. Nunca devemos gastar energias com assuntos fúteis como esse. Para mim, o importante é dar o melhor por mim e pelo clube", disse o atacante do PSG.

Além de ter pedido um minuto de silêncio para Mbappé durante os festejos da conquista do Mundial, Martínez ainda mostrou aos adeptos argentinos um boneco de um bebé com a cara do adversário.

O jogador, de 23 anos, abordou ainda a conquista do colega de equipa Lionel Messi, ao qual até deu os parabéns apesar da tristeza que sentia pela derrota na final com a Argentina.

"Falei com ele depois do jogo e felicitei-o, porque era uma questão de uma vida para ele. Para mim também, mas eu falhei, por isso, tenho de continuar sempre a ser um bom jogador. Vamos esperar pelo regresso do Leo para recomeçar a ganhar jogos e marcar golos", concluiu Mbappé.