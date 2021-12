Mbappé supera Messi e Ronaldo no Dubai

JN Hoje às 18:56 Facebook

O internacional francês foi eleito o melhor jogador do ano nos Globe Soccer Awards e junta-se à lista liderada por CR7, que foi premiado por se ter tornado no maior goleador da história.

Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, nem Lewandowski. No Dubai, foi Mbappé quem reuniu as preferências e, esta segunda-feira, foi eleito o melhor jogador do Mundo em 2021 nos Globe Soccer Awards.

O jogador do Paris Saint-Germain recebe esta distinção pela primeira vez e junta-se à lista em que constam Cristiano Ronaldo, Falcao, Ribery, Messi e Lewandowski, sendo que o internacional português foi único distinguido em mais do que uma ocasião (6).

Ainda assim, CR7 não ficou em branco, já que foi premiado pelo facto de se ter tornado no jogador com mais golos marcados na história do futebol. Jorge Mendes subiu ao palco para receber o prémio.

Rúben Dias também estava entre os nomeados, mas para o galardão de melhor defesa do ano, que acabou nas mãos do italiano Bonucci.

Ronaldinho recebeu o prémio carreira, Roberto Mancini foi considerado o melhor treinador do ano, enquanto Lewandowski recebeu o troféu referente ao maior goleador de 2021. Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do Mundo.