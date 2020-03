Nuno Barbosa Hoje às 20:59, atualizado às 21:23 Facebook

No Estádio do Dragão, nesta noite de sábado, o F. C. Porto defronta o Rio Ave em jogo da 24.ª jornada da Liga. Os dragões chegaram à vantagem ainda antes do minuto 20, graças a um remate certeiro do defesa central Mbemba. O iraniano Mehdi Taremi repôs, depois, a igualdade. Ao intervalo o marcador assinalava 1-1, empate que foi quebrado por Marega com um golo caricato.

O lance que colocou o F. C. Porto em vantagem no marcador começou num pontapé de canto de Sérgio Oliveira. O médio Danilo Pereira fez um primeiro cabeceamento, mas Kieszek defendeu para os pés de Nakajima, que, por fim, serviu o defesa central. E está aberto o marcador no Dragão.

Nem 15 minutos durou a vantagem do F. C. Porto. O iraniano Mehdi Taremi, após jogada com Diogo Figueiras e perante a passividade de Iván Marcano, surgiu na cara de Marchesín e rematou para o fundo das redes. O jogo volta a estar empatado.

Aos 78 minutos, viveu-se um momento de grande polémica no Estádio do Dragão, com um golo anulado ao F. C. Porto, por um fora de jogo de três centímetros tirado a Soares. Foi no seguimento do remate do avançado brasileiro que Marega fez a bola passar a linha de golo e provocou uma explosão de alegria no Dragão. No entanto, por indicação do VAR, Artur Soares Dias assinalou a infração.