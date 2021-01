Mbemba desfalca dragões na Taça de Portugal

JN Hoje às 19:47 Facebook

O defesa congolês não consta do boletim clínico e não integra a lista de convocados de Sérgio Conceição para o jogo de terça-feira com o Nacional.

A ausência do central Mbemba é a principal nota nos 21 convocados do F. C. Porto para o duelo de terça-feira frente ao Nacional, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

O jogador congolês tem sido titular na equipa de Sérgio Conceição e a sua ausência na comitiva não foi explicada pelo clube, que divulgou a convocatória no site e não incluiu Mbemba em qualquer boletim clínico.

O japonês Nakajima, o guarda-redes Cláudio Ramos e o lateral-direito Carraça ficaram no Porto, por opção de Sérgio Conceição.

O encontro da Taça de Portugal tem início às 18 horas, na Choupana.

Lista dos 21 convocados: Marchesin e Diogo Costa (guarda-redes); Nanu, Pepe, Diogo Leite, Malang Sarr e Zaidu (defesas); Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, Romário Baró, Marko Grujic e Loum (médios); Corona, Octávio, Luis Díaz, Marega, Taremi, João Mário, Evanilson, Felipe Anderson e Toni Martínez (avançados).