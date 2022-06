Mbemba eleito para o onze do ano da Liga

JN/Agências Hoje às 19:52 Facebook

O internacional congolês Chancel Mbemba, do F. C. Porto, foi eleito para o 'onze' do ano da I Liga portuguesa de futebol, como um dos centrais mais votados, anunciou hoje a organização da competição.

"O jogador nascido na República Democrática do Congo, que ajudou os dragões a conquistarem o 30.º troféu de campeão nacional, foi titular em 31 dos 34 jogos da prova, num total de 3.045 minutos realizados. Além da presença assídua no eixo defensivo azul e branco, Mbemba registou 147 recuperações de bola ao longo da temporada, tendo ainda apontado dois golos", refere a Liga Portuguesa de Futebol Profissional em comunicado.

O central junta-se aos companheiros de equipa Diogo Costa, que foi nomeado como o melhor guarda-redes, e Pepe, outro central escolhido, e ao espanhol Pedro Porro, do Sporting, eleito melhor lateral direito.

Já na Liga 2, Alexsandro, central do Desportivo de Chaves, é o quarto jogador escolhido para o melhor onze da competição, juntando-se ao guarda-redes Ricardo Batista e ao defesa Vasco Fernandes, ambos do Casa Pia, e a Aderllan Santos, do Rio Ave.

"O jovem de 22 anos foi um dos pilares da campanha que terminou com a subida dos flavienses, tendo participado em 31 jogos (3.012 minutos), onde inclusivamente denotou apetência ofensiva, uma vez que apontou três golos na competição", acrescenta.