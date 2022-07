Mbemba em França para assinar pelo Marselha

Defesa central terminou o contrato com o F. C. Porto no final da última temporada.

Depois de quatro épocas de Dragão ao peito Chancel Mbemba aventura-se agora num novo destino. O central já está em França e vai assinar pelo Marselha até 2025, segundo informou o jornalista Fabrizio Romano. O congolês deverá realizar os exames médicos esta sexta-feira e será oficializado em breve pela formação gaulesa.

Mbemba foi peça importante na conquista de dois campeonatos ao serviço do F. C. Porto mas, aos 27 anos, decidiu não renovar com os dragões e procurar uma nova aventura. Ao serviço do Marselha irá competir na Liga dos Campeões e fazer frente ao poderoso PSG, onde irá defrontar algumas caras conhecidas como Vitinha, Danilo e Nuno Mendes.