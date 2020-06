JN Hoje às 21:30 Facebook

O F. C. Porto está a vencer (0-1) o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, em jogo da 29.ª jornada da Liga. Mbemba marcou o golo da equipa azul e branca.

O F. C. Porto entrou a todo o gás e chegou ao golo aos sete minutos. Alex Telles bateu o canto, Ricardo Ribeiro afastou de forma defeituosa e Mbemba, à entrada da pequena área, abriu a contagem com um remate forte.