Mbemba revela que jogadores não sabiam que empate bastava para garantir Liga Europa

Após o apito final diante do Tottenham, Mbemba, jogador do Marselha, fez uma revelação caricata e considerou que houve "má comunicação" entre os atletas e o banco.

O Marselha perdeu (1-2) diante do Tottenham - Pierre Hojbjerg marcou aos 90+5 minutos, dando o triunfo aos ingleses - despediu-se das competições europeias mas, durante os 90 minutos do jogo com os "spurs", o clube francês esteve perto de segurar a Liga Europa, dado o resultado do Sporting - Eintracht Frankfurt, em que os leões também saíram derrotados (2-1). Mas após o apito final, Mbemba, ex-F. C. Porto e jogador do Marselha, revelou que os jogadores não sabiam que, dado o resultado do Sporting, um empate chegava para os franceses assegurarem a Liga Europa. E apontou falhas ao banco de suplentes.

"Não sabíamos que ao segurar o 1-1 conseguiríamos segurar um lugar na Liga Europa. No campo não sabíamos, mas no banco as pessoas sabiam. Faltou comunicação. Estamos irritados por ter acontecido no fim, mas não sabíamos. É um erro nosso", afirmou o jogador em declarações à RMC Sport.

Já o treinador Igor Tudor confirmou que o banco tentou passar uma mensagem aos jogadores mas culpou o "ruído" pelo facto de as palavras não terem chegado aos atletas. "Havia uma confusão nos últimos minutos, havia muito ruído, e a minha mensagem não chegou. Mas não era sobre resultados, não falamos sobre eles. Queremos que eles se foquem no jogo e não pensem em mais nada. Queria dizer-lhes para não subirem todos no terreno", explicou o croata.