McGill descobre brecha para sprint inesquecível

Jovem corredor norte-americano conseguiu primeira vitória da carreira na chegada a Elvas devido a uma queda na parte final. Rafael Reis segurou a liderança.

Decisões ao sprint na primeira etapa em linha desta edição da Volta a Portugal, e com o êxito a sorrir a um desconhecido estreante. O norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation) conseguiu, aos 23 anos, a primeira vitória na carreira, mostrando mais pulmão numa veloz chegada a Elvas. McGill beneficiou de um excelente trabalho da equipa, que o colocou com mestria no sítio certo para que pudesse arrancar perante a concorrência do inglês Oliver Rees (Trinity Racing) e do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor).

Um pouco mais atrás dos velocistas chegou o camisola amarela Rafael Reis, também da Glassdrive, que se atrasou devido a uma queda coletiva no pelotão, mas foi creditado com o mesmo tempo dos vencedores, segurando, assim a liderança da geral.