McKennie desfalca Juventus durante dois meses

Com múltiplas fraturas no pé esquerdo, contraídas no jogo de terça-feira contra o Villarreal (Liga dos Campeões) o jogador da Juventus, Weston McKennie, vai desfalcar os italianos nos próximos dois meses.

Segundo o clube italiano, McKennie, de 23 anos, sofreu fraturas no segundo e terceiro metatarsos do pé esquerdo e saiu devido à lesão, sendo substituído por Denis Zakaria, aos 81 minutos, quando o resultado já registava o 1-1 com que terminou o jogo.

Esta época, o médio esteve em 28 jogos da Juventus, 21 dos quais como titular, e tem quatro golos marcados.

A Juve, que é quarta classificada na Série A italiana, a nove pontos do líder AC Milan, defronta novamente os espanhóis em 16 de março, em casa, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.