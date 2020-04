McLaren baixa salários a Sainz Jr. e Norris

Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Os pilotos de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. e Lando Norris acederam a baixar os salários para limitar o impacto económico da pandemia da Covid-19 na escuderia McLaren.

"O Grupo McLaren colocou em trabalho parcial vários funcionários como parte das medidas mais amplas de corte de custos devido ao impacto da pandemia da covid-19 nas suas operações", disse um porta-voz da escuderia ao site informativo Motorsport.com.

Segundo a mesma fonte, esta medida não se aplica apenas aos pilotos, mas diz respeito a todos os funcionários da McLaren, incluindo o diretor executivo Zak Brown, e a equipa britânica de F1 é a primeira a anunciar este tipo de decisão.

As oito primeiras corridas da temporada de F1 foram canceladas ou adiadas - bem como a implementação dos novos regulamentos técnicos, que darão origem a monolugares com aerodinâmica completamente redesenhada -, e o início está agora previsto para o dia 14 de junho, no Canadá.