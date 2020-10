McLay agradece à equipa após segunda vitória

José Pedro Gomes Hoje às 18:29 Facebook

O corredor inglês Daniel Mclay (Arkea Samic), que pelo segundo dia consecutivo venceu uma etapa da Volta a Portugal, na chegada a Torres Vedras, considerou que o trabalho da sua equipa foi fundamental para fazer o "bis" de triunfos.

"Foi uma etapa ao meu perfil e a equipa voltou a fazer um excelente trabalho para me deixar na melhor posição. Era impossível não aproveitar, só tive de fazer o que me competia e arrancar a 150 metros da meta", disse o britânico, que já tinha ganho, na véspera, em Águeda, e é agora o dono da camisola dos pontos.

Já Amaro Antunes (W52/F. C. Porto), que manteve a camisola amarela, depois de ter concluído a etapa de hoje, entre Caldas da Rainha e Torres Vedras, no 11.º lugar, também enalteceu o trabalho do conjunto portistas a protegê-lo de eventuais quedas, na parte final da etapa.

"Tem sido uma Volta desgastante, com todas as equipas querem vencer e atacar, mas temos mostrado uma enorme união e força, conseguindo chegar nas melhores condições nos finais, graças ao trabalho da equipa. Amanhã, antes do contrarrelógio final, será um dia importante, pois ainda está tudo em aberto. Será preciso concentração máxima para defendermos a nossa liderança", disse o corredor dos dragões.

Este domingo, o pelotão vai percorrer a etapa 7, na ligação de 161 quilómetros entre Loures e Setúbal, que antecede o contrarrelógio final em Lisboa.