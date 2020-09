Medalha de ouro para Joana Vasconcelos na Taça do Mundo de Velocidade

Hoje às 10:28 Facebook

Joana Vasconcelos venceu a prova de K1 500 metros, na Taça do Mundo de Velocidade, em Szeged, na Hungria, este domingo de manhã.

A canoísta portuguesa superou a espanhola Isabel Contreras, segunda, e a belga Hermien Peters, para chegar ao lugar mais alto do pódio. Juntar a medalha de ouro do K1 500 metros ao bronze conquistado no sábado em K1 200 metros.

Com o outo de Joana Vasconcelos este domingo, Portugal soma cinco medalhas na Taça do Mundo de Velocidade, em Szeged, na Hungria. Começou a medalha de prata na paracanoagem, com Norberto Mourão, em VL2 500 metros, na sexta-feira, e "engrdou" com a prestação de Fernando Pimenta, que ganhou em K1 1000 metros e foi segundo em K1500.

Pimenta, medalha de prata nos Jogos de Londres2012 em K2 1000 metros, pode chegar à 100.ª medalha internacional este domingo, último dia da competição, uma vez que participa na final de K1 5000 metros, distância em que foi campeão do mundo em 2017 e 2018, com um bronze nos Mundiais de 2019, precisamente em Szeged.