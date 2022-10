Medeiros ergue os degraus da escalada

Jogador açoriano dá a vitória e permite aos guerreiros ultrapassar o F. C. Porto e chegar ao segundo lugar da Liga.

Com um golo solitário de Iuri Medeiros, o Braga arrancou uma suada vitória sobre o Gil Vicente e chegou ao segundo lugar isolado do campeonato, capitalizando o tropeção do F. C. Porto nesta ronda. Ainda assim, para subir um posto no pódio da Liga, os bracarenses tiveram de arregaçar as mangas perante um vizinho minhoto, que necessitado de pontos, vendeu cara a derrota.

Os arsenalistas, vindos de um desaire europeu, frente a Union Berlin, surgiram com o central Niakité como a grande novidade no onze, e até protagonizaram uma entrada sufocante, mas sem estarem à altura das oportunidades criadas, em termos de finalização, nomeadamente numa perdida incrível de Vitinha, logo aos 10 minutos. Os galos foram, paulatinamente, sacudindo a pressão e, apesar de terem criado algum perigo em bolas paradas, só foram mais acutilantes para desfazer o nulo na etapa complementar. Murilo, logo após o descanso, esteve perto de inaugurar o marcador, mas a ação era maior no outro lado, com Kritciuk brilhar na baliza gilista.