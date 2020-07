Médico de João Félix, Felipe e Héctor Herrera abre clínica no Porto

JN Hoje às 17:48 Facebook

O chefe do Departamento Médico do Atlético de Madrid, dos ex-portistas Felipe e Herrera e do ex-benfiquista João Félix, escolheu a cidade do Porto para abrir uma clínica, com a particularidade de ser a única em Portugal com um aparelho inovador para tratar tendinites.

José Mª Villalón Alonso é o Presidente da Comissão Científica da Oporto Pain Free Clinic (OPFC) e terá na sua equipa outros elementos ligados ao futebol, casos do diretor clínico Hugo Lopes, antigo médico do Aves e Feirense, e de Filipe Sousa, nutricionista do Shakhtar Donetsk, clube ucraniano treinado por Luís Castro.

A OPFC tem, como já se disse, um aparelho inovador no tratamento de tendinopatias, vulgarmente chamadas de tendinites, e que afeta milhares de portugueses (atualmente estima-se que sejam, pelo menos, 300 mil) e é uma principais causas de absentismo laboral ou baixa médica.