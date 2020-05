Médico do Gil Vicente diz que plantel estará preparado para os jogos

JN/Agências Hoje às 21:06 Facebook

António Araújo, médico do Gil Vicente, garantiu esta quarta-feira que os jogadores estarão capacitados para subir aos relvados no final de maio, no âmbito do plano de desconfinamento motivado pela pandemia de covid-19.

"Estaremos preparados para regressar aos jogos e terminar o campeonato dentro de campo. Isso não depende de nós, mas assim procederemos se nos forem apresentadas todas as condições de segurança. A Direção-Geral da Saúde [DGS] está a trabalhar nesse sentido e nós estamos a fazer a nossa parte, aguardando por novas indicações", referiu António Araújo, numa conversa promovida pelos minhotos nas redes sociais.

Os galos aproveitaram a entrada do país em situação de calamidade no domingo, após três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março, para voltar a pisar o relvado de forma individualizada no dia seguinte, quase um mês e meio após a suspensão da Liga, que deve ser reatada à porta fechada a partir de 30 e 31 de maio.

"Todos querem que o futebol volte, pois será um sinal muito positivo para a sociedade e significa que a situação em Portugal estabilizou. Neste momento não temos grandes respostas sobre o plano definitivo da retoma, nomeadamente quanto às datas dos jogos, mas delineámos uma estratégia de treino para os próximos dias e semanas", observou.

Depois de os 45 membros da estrutura do Gil Vicente terem recebido resultados negativos aos testes de despistagem ao novo coronavírus efetuados na quinta-feira, o treinador Vítor Oliveira tem distribuído o plantel em horários e espaços diferentes dos relvados dos estádios Cidade de Barcelos e Adelino Ribeiro Novo e do Campo de Carvalhal.