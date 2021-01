Médico do Sporting suspenso por oito dias

NB Hoje às 22:14 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma suspensão de oito dias ao médico do Sporting, João Pedro Araújo, pela expulsão no empate do Sporting com o Rio Ave, em jogo da 14ª jornada da Liga. O médico foi ainda punido com uma multa de 510 euros.

Em causa estão as seguintes palavras proferidas por João Pedro Araújo ao quarto árbitro da partida.

"Vais dizer ao árbitro para ele quando chegar a casa ir ver a me... que andou a fazer o jogo todo", vem escrito no relatório do árbitro, onde se acrescenta que o médico, após ter sido expulso, acusou o juiz de ser "incompetente".