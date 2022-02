Médico dos craques apresenta livro

José Pedro Gomes Ontem às 23:40 Facebook

Hélder Pereira tem ajudado inúmeros jogadores do futebol nacional e internacional a superarem lesões e apresentou, em Vila do Conde, a sua mais recente investigação sobre mazelas nos tornozelos.

O investigador e médico ortopedista, Hélder Pereira, responsável pela recuperação de lesões de vários craques do futebol nacional e internacional, como Pepe, André André ou Keylor Navas, apresentou em Vila do Conde, um livro que contém uma investigação sobre tratamentos a mazelas nos tornozelos, intitulado "Lateral Ankle Instability".

O evento contou com presença de vários agentes do mundo do futebol, nomeadamente os ex-jogadores Hélder Postiga, Fábio Coentrão, Domingos Paciência, Vítor Paneira ou Fernando Meira, os treinadores Álvaro Pacheco (Vizela) e Armando Evangelista (Arouca), os jogadores de futebol de praia Bruno Torres e Jordan Santos, além do presidente do Rio Ave António Silva Campos.

O médico confessou ser "um motivo de orgulho ter tantos amigos ligados ao mundo do futebol e do desporto a ouvir um pouco sobre ciência", lembrando o papel da medicina para diminuir a incidência grave destas lesões, graças à prevenção e ao acompanhamento clínico.

"Hoje temos mais e melhor medicina do que tínhamos antes, e tentamos acompanhar a evolução da exigência da prática desportiva, o que nos permite atuar na prevenção, que é quase sempre o melhor tratamento".

Nos inúmeros casos que lhe passaram pelas mãos, onde muitas vezes os pacientes passam para a esfera da amizade pessoal, Hélder Pereira destacou uma situação que lhe tocou particularmente.

"Há um atleta, que por ética profissional não vou divulgar o nome, que precisava de disputar uma final da Liga dos Campeões de futebol, mas tinha uma lesão que carecia de um determinado tratamento. O clube fez uma pressão de que o seu lugar estaria em risco caso não regressasse a tempo, mas a nossa equipa clínica conseguiu com que ele jogasse e ajudou-o mais tarde a recuperar, para que voltasse a vencer essa competição", partilhou.

O clínico, natural de Vila do Conde, considerou que além da qualidade dos craques do desporto nacional, "também a medicina portuguesa tem grandes valores, cada vez mais reconhecidos pelo mundo fora pela sua competência, conhecimento e capacidade de trabalho".

Hélder Pereira é investigador e Ortopedista do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde, Diretor de Investigação do Centro de Excelência Clínica da FIFA - Rypol y De Prado Sports Clinic (Madrid), investigador e Doutorando da Universidade do Minho, reconhecido pelo seu trabalho no tratamento de numerosos atletas de elite, e foi distinguido em 2017 com o Prémio Jan Gillquist Scientific Award pela investigação dedicada ao estudo biomecânico da instabilidade do tornozelo pela maior Sociedade Internacional de Ortopedia e Traumatologia Desportiva em Xangai, na China.

Em reconhecimento pelo seu trabalho o "Ankle Instability Group" (Grupo internacional restrito dos maiores especialistas do mundo dedicados ao tratamento e investigação nesta área), elegeu Hélder Pereira como Coordenador e Editor Principal do primeiro livro exclusivamente dedicado ao tema e que congrega o conhecimento científico mais atual no entendimento deste segmento do corpo humano.