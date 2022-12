Médico revela que Enzo Fernández foi operado aos olhos

JN Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Oftalmologista que operou Enzo Fernández, que padecia de astigmatismo, elogiou o jogador do Benfica. Na Argentina, circula a informação de que o Manchester United poderá bater a cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros, para contratar o médio.

Que Enzo Fernández tem uma visão de jogo aprimorada, já todos o perceberam perfeitamente, mas que o médio do Benfica foi recentemente operado para resolver um problema de visão poucos o saberiam.

Em entrevista ao "Diario Uno", da Argentina, o médico Roger Zaldivar revelou que o novo campeão do mundo pela seleção das Pampas o contactou em novembro para tratar astigmatismo.

PUB

"Operei-o numa sexta-feira e no dia seguinte já estava a viajar. Foi uma loucura, mas correu tudo bem", contou o oftalmologista, por entre elogios a Enzo Fernández.

"Ele não usava óculos e jogava por instinto. Disse-me que a operação mudou por completo a sua vida. É realmente um craque, um rapaz humilde e simples. Disse-lhe que o passe do golo frente o México, fui eu que fiz", brincou Zaldivar.

Ainda segundo o "Diario Uno", o Manchester United estará disposto a bater a cláusula de rescisão de Enzo, avaliada em 120 milhões de euros, para o contratar ao Benfica.

De recordar que Enzo Fernández foi eleito o Melhor Jogador Jovem do último Campeonato do Mundo, realizado no Catar, que a Argentina conquistou.