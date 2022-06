Médio chega a Moreira de Cónegos proveniente do Mafra

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:04 Facebook

Pedro Aparício é reforço por uma temporada. Cónegos já montam o plantel para atacar o regresso à Liga.

Pedro Aparício é o primeiro reforço do Moreirense para a temporada 2022/23, anunciou o clube vimaranense, numa nota nas redes sociais. O médio, de 26 anos, chega a Moreira de Cónegos proveniente do Mafra e com um contrato válido por uma época, com mais um de opção.



Formado no Beira-Mar e com passagens pela equipa sénior dos aveirenses, Pedro Aparício também passou pelas equipas seniores do Gafanha e Águeda. Na última temporada, ao serviço do Mafra, na Liga 2, o médio foi utilizado em 37 jogos.



O Moreirense, recorde-se, disputará a Liga 2. Paulo Alves foi o eleito de Vítor Magalhães para suceder a Ricardo Sá Pinto.