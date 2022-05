Médio da equipa B do Braga renova até 2024

JN/Agências Hoje às 13:13 Facebook

Vasco Moreira, médio da equipa B do Braga, renovou contrato até 2024. O sonho é chegar à equipa principal.

O jogador natural de Santo Tirso realizou 22 jogos em 2021/22, naquela que é a segunda época pela equipa secundária dos guerreiros e já só pensa em dar o próximo passo.

"É uma porta aberta para todos os jovens que se têm destacado na Liga 3, na Liga Revelação e até mesmo nos Sub-19. Os meus colegas que já lá chegaram sentem que o trabalho deles foi recompensado e sinto que se continuar a fazer bem as coisas a minha oportunidade pode chegar também. Agradeço o voto de confiança", disse Vasco Moreira.

Apesar de ansiar por chegar à equipa liderada por Carlos Carvalhal, o médio sabe que tudo tem o seu tempo e que só com trabalho pode chegar a esse patamar. "É para isso que trabalho todos os dias de uma forma muito intensa e sei que as coisas vão acontecer no seu tempo. Sem pressas, quero fazer o meu melhor e dar o máximo pelo SC Braga". concluiu o jogador.