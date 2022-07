Médio de 16 anos assina contrato profissional

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

João Teixeira, médio de 16 anos, assinou contrato profissional com o F. C. Porto e vai integrar os sub-17 na temporada 2022/23.

"Sinto-me feliz e muito grato ao F. C. Porto. Isto é sinónimo de que acreditam em mim e é mais um passo para atingir o meu grande sonho de chegar à equipa A do F. C. Porto", disse o jovem, que chegou aos dragões em 2015/16.

Natural de Vila Real, João Teixeira tem 1,86 metros e este é o primeiro contrato profissional da carreira, que começou nos transmontanos do Diogo Cão.

O médio acredita que desde que chegou aos portistas está "cada vez melhor" e tem perfeita noção da responsabilidade que o novo vínculo trará no futuro. "Deixa-me mais ansioso, mas é uma responsabilidade boa que tenho de encarar para continuar a trabalhar", afirmou.