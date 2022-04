Médio do Burnley sofre lesão muito grave e deixa jogador do West Ham em desespero

JN Hoje às 16:11 Facebook

O jogo deste domingo entre o West Ham e o Burnley, a contar para a 33.ª jornada da Liga inglesa, ficou marcado pela grave lesão de Ashley Westwood.

Aos 22 minutos, o médio do Burnley sofreu uma lesão grave ao disputar uma bola com Nikola Vlasic, que ficou desesperado e em lágrimas ao ver o adversário com queixas no relvado.

Ashley Westwood partiu a perna e foi transportado para o hospital, depois de ser assistido durante alguns minutos pelas equipas médicas ainda no campo.

Veja o momento:

O encontro acabou com um empate (1-1), com golos de Wout Weghorst, aos 33 minutos, e Tomas Soucek, aos 74.