Médio do Leixões transferido para a Arábia Saudita

Ben Traoré, médio do Leixões, foi transferido para um clube da Arábia Saudita. Jogador despede-se no sábado contra a Oliveirense.

O percurso de Ben Traoré no Leixões chegou ao fim. Segundo sabe o JN, o médio de 23 anos vai ser transferido para um clube da segunda divisão da Arábia Saudita, num negócio que deverá contemplar um empréstimo com opção de compra. O jogador despede-se do emblema de Matosinhos no sábado, diante da Oliveirense.

O médio costamarfinense era cobiçado por alguns clubes da Liga, entre eles o Vitória de Guimarães, Chaves, Marítimo, Gil Vicente e Paços de Ferreira. O jogador alimentava a vontade de permanecer em Portugal e jogar num patamar superior, mas a proposta dos sauditas foi irrecusável financeiramente, tanto para Ben Traoré como para o clube de Matosinhos.

Ben Traoré chegou ao Leixões em 2021/22, proveniente do Tirsense, tendo competido em 47 jogos e somando três golos e uma assistência.