Médio Jefferson Júnior oficializado no Moreirense

Jefferson Júnior foi oficializado, nesta tarde de quinta-feira, como reforço do Moreirense até final da temporada.

O médio, de 28 anos, chega ao clube vimaranense proveniente dos turcos do Gaziantep e irá reencontrar o treinador Ricardo Sá Pinto e o internacional belga Kevin Mirallas.

Oficial é a saída de Filipe Soares. O internacional sub-21 vai ser jogador do PAOK e utilizou as redes sociais para deixar alguns agradecimentos.

"Obrigado por apostarem em mim, obrigado pela formação e experiência adquirida, como homem e como profissional. Reúno os momentos bons e os momentos menos bons, mas o que levo daqui é um sentimento de gratidão, que devo ao presidente, à direção, às várias equipas técnicas com que tive o privilégio de trabalhar e, naturalmente, aos meus colegas, com quem partilhei balneário e com quem enfrentei tantos desafios nestes últimos dois anos", escreveu Soares, acrescentando que agora é o momento de abraçar um novo projeto "de alma e coração". "Mas o Moreirense não me perderá como adepto", rematou.