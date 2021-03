Médio João Daniel renova com o Sporting e tem equipa principal à vista

NB Hoje às 20:06 Facebook

Com 18 anos feitos a 28 de junho do ano passado, o médio João Daniel é mais uma pérola da formação leonina e, esta quarta-feira, prolongou a ligação ao Sporting por mais um ano, até 30 de junho de 2023.

Visto por muitos como um dos próximos jogadores formados em Alcochete a subir ao plantel principal do Sporting, João Daniel já tem sido chamado por Ruben Amorim a alguns treinos, como aconteceu ainda esta semana.

"O objetivo de todos é chegarmos à equipa principal. Não sou diferente e penso que é possível. Acredito em mim e sei que sou capaz disso, mas tenho de o provar dentro de campo e trabalhar muito porque chegar lá é chegar ao alto nível", disse à Sporting TV o jovem jogador representado pela ProEleven.

O médio natural da Póvoa de Varzim soma 39 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal. Chegou ao Sporting em 2015 e, antes disso, iniciou carreira na formação do Varzim, tendo ainda passado uma temporada no Rio Ave, antes de ser "amarrado" pelo clube de Alvalade.

Na presente época, João Daniel participou em 17 jogos da equipa sub-23 do Sporting, onde faz parte do grupo de capitães. Médio defensivo com grande qualidade no passe, é da mesma geração de Tiago Tomás. Os dois, aliás, estiveram no Campeonato da Europa de sub-17, em 2009, quando tinham apenas 16 anos.