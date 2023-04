Médio Kamada na rota do Benfica

JN Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal alemão "Bild" avança que o Benfica é o principal interessado na contratação de Daichi Kamada, médio japonês que o emblema português tentou contratar no último verão.

Em fim de contrato com o Eintracht Frankfurt, o futebolista, de 26 anos, vai rumar a outras paragens. Aliás, o clube da Bundesliga anunciou recentemente que não iria assinar novo vínculo.

No verão, Kamada teve tudo acertado para assinar pelo Benfica, porém o treinador do Frankfurt acabou por convencer o atleta a permanecer na Alemanha. Entretanto, houve o eco do interesse de outros clubes no jogador, porém, segundo o "Bild", os encarnados estão na pole position para garantir a sua aquisição.

PUB

Internacional pela sua seleção em 28 ocasiões, apenas representou o Eintracht Frankfurt e o St. Truiden desde que rumou à Europa, na temporada de 2017/18.