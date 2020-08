Médio Léautey é reforço do Gil Vicente para as próximas duas épocas

JN/Agências Hoje às 17:24 Facebook

O médio Antoine Léautey assinou contrato com o Gil Vicente por duas temporadas, após terminar o vínculo com os franceses do Chamois Niortais.

"Mais um reforço para a fortaleza gilista. Bem-vindo, Antoine Léautey!", lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.

O médio ofensivo, de 24 anos, apontou dois golos em 30 jogos na terceira época seguida pelo Chamois Niortais, da II Liga francesa, após uma passagem pelo US Boulogne e um percurso formativo dividido entre as camadas jovens do Caen e do Paris Saint-Germain.

Antoine Léautey é o segundo reforço anunciado pelos minhotos, que também confirmaram hoje a chegada, por empréstimo, do centrocampista Kanya Fujimoto até ao final da época 2020/21, proveniente dos japoneses do Tokyo Verdy.

O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os 'galos' a uma campanha tranquila na Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição.