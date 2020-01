Médio Tshibola assina pelo Aves até junho de 2021

Hoje às 21:21 Facebook

O médio internacional congolês Aaron Tshibola foi contratado pelo Aves aos belgas do Waasland-Beveren, assinando até ao final da próxima temporada, anunciou esta sexta-feira o último classificado da Liga.

"Aaron Tshibola é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O médio centro rubricou um contrato válido até junho de 2021", escreveu o emblema do concelho de Santo Tirso, em comunicado publicado no site oficial.

Com a maior parte do percurso trilhado no futebol inglês, entre Reading, Hartlepool United, Nottingham Forest, MK Dons e o primodivisionário Aston Villa, o centrocampista evidenciou-se nas últimas duas épocas ao serviço dos escoceses do Kilmarnock.

Nascido em Inglaterra e de raízes congolesas, Aaron Tshibola foi contratado esta época pelo Waasland-Beveren, tendo realizado nove partidas pelo 14.º e antepenúltimo classificado do principal escalão do futebol belga.

O médio, de 25 anos, é o quarto reforço confirmado pelo Aves na reabertura do mercado, além dos defesas Oumar Diakhité, contratado aos romenos do Sepsi, e Jonathan Buatu, cedido pelo Rio Ave, e do avançado Marius Mouandilmadji, por empréstimo do F. C. Porto.

Por seu lado, o avançado Miguel Tavares foi emprestado ao Penafiel, da LigaPro até ao final da época. O extremo direito chegou à Vila das Aves na época passada e despontou na equipa sub-23, que conquistou a Liga e a Taça Revelação, antes de efetuar 22 jogos com o plantel principal, mas sem nunca convencer Augusto Inácio, Leandro Pires e Nuno Manta Santos.

Natural de Lisboa e com vínculo até 2022, Miguel Tavares repartiu a formação entre Sporting, Belenenses, Linda-a-Velha, Real e Sp. Braga, estreando-se no escalão sénior em 2017/18, com as cores do Mirandela, do Campeonato de Portugal.