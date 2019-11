Médio Vítor Ferreira renova com os dragões até 2024

Nuno Barbosa Hoje às 16:44 Facebook

O jogador, de 19 anos, um dos campeões europeus sub-19 pelo F. C. Porto, renovou contrato com os dragões. Vitinha, como é conhecido, terminava a ligação aos azuis e brancos no final da presente época, mas ficou agora "amarrado" até 2024.

"Estou muito feliz por renovar com este clube e estou muito ansioso pelo que aí vem. Obrigado pela confiança depositada. Somos Porto", reagiu o jogador, num vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Vítor Ferreira, de resto, integra de momento o plantel B do F. C. Porto e é internacional sub-21 por Portugal. O jogador é representado por Jorge Mendes e veste a camisola dos dragões desde 2011.

"Foi uma decisão fácil, tenho de confessar. Sinto que é o início de um sonho e que muitas coisas boas vêm aí. Estou preparadíssimo e ansioso para que comece. Por outro lado, também sei que a renovação traz maior responsabilidade. A época passada foi muito boa, com a inédita conquista do campeonato e da Youth League, e em termos individuais também ganhei um prémio pela Seleção. Senti-me bem e o início desta temporada vem de encontro ao que aconteceu no final da última, e estou muito feliz por ter renovado. É ótimo sentir que todos depositam esperanças em mim e vou mostrar a todos os portistas que valho isso", acrescentou ao Porto Canal.