Meditar, marcar golos, repetir: eis o ritual de Haaland

Goleador norueguês quebra recordes na Premier League e na Liga dos Campeões e faz sonhar o Manchester City.

Há uns meses, a brincar ou não, Erling Haaland revelou "o maior sonho": "Tocar na bola cinco vezes e marcar cinco golos". Fê-lo não com o ar de se ter lembrado daquilo no momento, mas com a convicção de alguém que refletiu mesmo sobre o assunto e chegou a essa conclusão e de alguém que está perfeitamente ciente de qual é a sua função num campo de futebol. Com essa frase respondeu aos que lhe deixam reparos por dar pouco à equipa, como se o dom fenomenal de marcar golos fosse pouco, tal qual ficou demonstrado na goleada que o Manchester City aplicou ao Leipzig (7-0) nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nesse jogo, o norueguês cumpriu metade do tal sonho (precisou de 30 toques na bola, ao que consta) e juntou mais uns feitos a uma carreira que se terminasse agora, ele com 22 anos, já estaria ao alcance de poucos.

A vida de Haaland decorre ao ritmo de recordes. É assim praticamente desde o fim da adolescência e provavelmente continuará a ser assim nos próximos anos. Nas últimas quatro temporadas, isto é desde que chegou ao RB Salzburgo, tem mais golos marcados (153) do que jogos disputados (147), sendo que a média total só não é superior a um golo por jogo porque, na Noruega, com 15 e 16 anos, os números foram mais normais. No Dortmund continuou a somar golos atrás de golos e a tendência mantém-se no Manchester City e no futebol inglês, cuja competitividade é capaz de levantar dúvidas sobre se determinado jogador consegue manter o nível demonstrado até aí. Ora, Haaland não mantém, supera. Ao todo, são 39 golos em 36 jogos (está a dois de igualar a melhor época da carreira), registo que faz dele o jogador dos "cityzens" que mais vezes marcou na mesma época, tendo superado Tommy Johnson, que mantinha esse recorde desde... 1929. Erling foi o mais rápido a marcar três e depois quatro hat-tricks na Premier League e vai a caminho de se tornar no jogador com mais golos numa única edição da prova, precisando de mais cinco para superar os 32 de Salah, em 2017/18.