Medvedev apura-se para a terceira ronda

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois do 'ranking' mundial, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o norte-americano Tommy Paul.

Finalista do Open da Austrália deste ano e do Open dos Estados Unidos em 2019, Medvedev bateu Paul, 52.º do 'ranking' ATP, por 3-6, 6-1, 6-4 e 6-3, em duas horas e 21 minutos.

Na próxima ronda em Paris, o russo vai defrontar o também norte-americano Reilly Opelka, 35.º da hierarquia.