Tenista russo perdeu as estribeiras com o árbitro da partida frente a Tsitisipas.

Medvedev venceu esta manhã Tsitisipas no Open da Austrália, mas o jogo ficou marcado pelos berros do russo. O tenista acusou o adversário de receber indicações durante o jogo, algo que não é permitido, e gritou com o árbitro contestando o facto de este não ter feito nada para impedir essas indicações.

