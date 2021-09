Medvedev nos "oitavos" em Flushing Meadows

JN/Agências Hoje às 22:46 Facebook

O russo Daniil Medvedev, número dois mundial, qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, que está a decorrer em Nova Iorque, ao derrotar o espanhol Pablo Andujar.

O moscovita, de 25 anos, que perdeu a final de 2019 diante do também espanhol Rafael Nadal, superou o atual 74.º classificado do ranking mundial por 6-0, 6-4 e 6-3, em 1:58 horas.

Nos oitavos de final, o jogador russo vai medir forças com o vencedor do embate entre o australiano Alexei Popyrin, 73.º da hierarquia, e o britânico Daniel Evans, 27.º do mundo.