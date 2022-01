Medvedev sobrevive a maratona de cinco "sets"

Russo segue para as meias-finais do Open da Austrália e vai defrontar Tsitsipas.

O último encontro dos quartos de final do Open da Austrália foi um duelo longo e intenso entre o russo Daniil Medvedev e o canadiano Felix Auger-Aliassime, ganho pelo primeiro (6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4), depois de estar a perder por dois "sets" a zero.

Durante mais de quatro horas e meia, Medvedev, segundo cabeça de série do torneio, mas na prática o primeiro, depois da polémica deportação de Novak Djokovic, teve de lutar contra a irreverência de Aliassime, um dos mais promissores tenistas da atualidade. O russo, vencedor do US Open no ano passado e potencial número um mundial depois do Grand Slam australiano (tem de conquistar o troféu), chegou a enfrentar um match-point, mas conseguiu recuperar no marcador e vencer em cinco partidas.

Nas meias-finais de sexta-feira, Medvedev vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, que venceu esta madrugada, com facilidade, o italiano Jannik Sinner, em três "sets" (6-2, 6-4, 6-2). A outra semi-final oporá o espanhol Rafael Nadal ao italiano Mateo Berrettini.

No setor feminino, também já estão definidas as meias-finais, marcadas para quinta-feira: a australiana Ashley Barty defronta a norte-americana Madison Keys e a polaca Iga Swiatek joga com a norte-americana Danielle Collins.