Medvedev, Tsitsipas e Serena Williams nos "oitavos" em Roland Garros

O russo Daniil Medvedev, o grego Stefanos Tsitsipas e a norte-americana Serena Williams qualificaram-se esta sexta-feira para os oitavos de final de Roland Garros. Já a terceira pré-designada, Aryna Sabalenka, foi eliminada.

Numa jornada em que a competição feminina ficou órfã da última das três primeiras cabeças de série, com a derrota da bielorrussa Sabalenka, o russo e número dois mundial Daniil Medvedev somou mais um importante triunfo na catedral da terra batida, desta feita frente ao norte-americano Reilly Opelka, ao vencer pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, graças a 28 "winners" e somente 16 erros não forçados.

Garantida a estreia nos oitavos de final no pó de tijolo parisiense, onde poderá alcançar a liderança do ranking mundial caso chegue à final e o sérvio Novak Djokovic não, Daniil Medvedev vai defrontar o chileno Cristian Garín (23.º ATP) no próximo embate.

Também o alemão Alexander Zverev não encontrou grandes dificuldades para superar o adversário, o sérvio Laslo Djere (52.º ATP), em três partidas, com os parciais de 6-2, 7-5 e 6-2, em duas horas e oito minutos.

O próximo desafio de Zverev será com o japonês Kei Nishikori, 49.º classificado na hierarquia mundial, que hoje beneficiou da desistência do suíço Henri Laaksonen (150.º ATP), após ter vencido a primeira partida por 7-5.

O grego Stefanos Tsitsipas, um dos principais candidatos ao lote de quatro finalistas em Paris, por sua vez, travou um duelo equilibrado com o norte-americano John Isner (34.º ATP), que acabou por derrotar em quatro sets, por 5-7, 6-3, 7-6 (7-3) e 6-1, em duas horas e 38 minutos.

Semifinalista em 2020 e quinto colocado na hierarquia ATP, vai medir forças na fase seguinte do torneio com o espanhol Pablo Carreño Busta (12.º ATP), carrasco do também norte-americano Steve Johnson, por 6-4, 6-4 e 6-2.

Em femininos, Serena Williams, três vezes campeã em Roland Garros, em 2002, 2013 e 2015, assegurou a continuidade em prova, ao eliminar a compatriota Danielle Collins (50.ª WTA), em dois sets, com duplo 6-4, em uma hora e 25 minutos, depois de recuperar da desvantagem de 1-4 no segundo parcial.

De regresso aos oitavos de final, pela primeira vez desde 2018, a norte-americana, de 39 anos, que figura no oitavo posto no ranking WTA, vai discutir o acesso aos quartos de final com a jovem cazaque Elena Rybakina (22.ª WTA), de 21 anos, naquele que será o primeiro confronto entre ambas.

Já a bielorrussa Aryna Sabalenka, número quatro mundial, foi surpreendida pela russa Anastasia Pavlyuchenkova (32.ª WTAP) e acabou eliminada, por 6-4, 2-6 e 6-0, deixando o torneio francês do Grand Slam sem nenhuma das primeiras três pré-designadas, após as desistências da número um mundial Ashleigh Barty e da japonesa Naomi Osaka, número dois do ranking.