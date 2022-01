Medvedev vence Tsitsipas e apura-se para a final do Open da Austrália

Augusto Correia Hoje às 11:29, atualizado às 11:48 Facebook

Daniil Medvedev venceu Stefanos Tsitsipas e apurou-se para a final do Open da Austrália, em ténis. O russo vai defrontar o espanhol Rafael Nadal.

Daniil Medvedev, número dois mundial, venceu Stefanos Tsitsipas, 4.º do "ranking" ATP, e apurou-se para a final do Open da Austrália, primeiro "Grand Slam" da temporada de ténis. O russo bateu o grego em quatro setes, por 7-6 (7-5 no tie-break), 4-6, 6-4 e 6-1, em 2:30 horas.

Na final, Medvedev vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, que, horas antes, tinha batido o italiano Matteo Berrettini, também em quatro "sets", por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3, numa partida que durou quase três horas.

Na sexta final no Open da Austrália, Nadal vai tentar descolar de Roger Federer e Novak Djokovic, todos com 20 títulos do Grand Slam. Terá pela frente o "carrasco" do sérvio, impedido pelo governo australiano de participar no torneio, que perdeu a final do Open dos EUA, em setembro, quando tentava ser o primeiro a chegar aos 21 triunfos em "majors".

Para Medvedev é a terceira final de um Grand Slam, a segunda seguida no Open da Austrália, que perdeu, há um ano, para Novak Djokovic. Será a segunda vez que vai defrontar Rafael Nadal na partida decisiva de um grande torneio, depois da derrota na final do Torneio ATP, em Londres, 2019.

Em 2021, no reencontro com Djokovic, em Nova Iorque, Medvedev "vingou" a derrota de início de época, em Melbourne, e impediu o sérvio de se destacar de Nadal e Federer. Agora, vai defrontar o espanhol, pela segunda vez na final de "major", com hipótese de se desforrar de Paris, mantendo o empate de títulos entre os "três grandes" do ténis mundial do novo milénio.