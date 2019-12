Megan Rapinoe "pede ajuda" a Cristiano Ronaldo, Messi e Ibrahimovic

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:01 Facebook

Megan Rapinoe, vencedora da Bola de Ouro, considerou esta quarta-feira que os futebolistas deveriam aproveitar melhor o protagonismo que têm para apelar aos problemas na sociedade.

"Às vezes apetece-me gritar: Cristiano, Messi, Ibrahimovic, ajudem-me! Estas grandes estrelas não participam em nada quando há tantos problemas no futebol masculino. Têm medo de perder tudo? Mesmo que acreditem nisso, não é verdade. Quem tiraria o Cristiano ou o Messi do futebol por uma declaração contra o racismo ou contra o sexismo?", disse a norte-americana em entrevista ao France Football.

Além do talento nos relvados, a campeã do mundo, a jogadora é conhecida por participar em reivindicações sociais, principalmente na luta pelo direito das mulheres e contra o sexismo. Megan afirma, por isso, que a Bola de Ouro foi a recompensa por ambas as ações.

"Esta Bola de Ouro compensa ambas as partes. Por um lado, sou muito boa futebolista. Por outro lado, as pessoas entendem que procuro ajudar a encontrar soluções para os problemas da nossa sociedade. A ideia é capacitar outros para que falem em voz alta. Tenho a sorte de ter algum talento para liderar estas lutas. Estou cansada de viajar para conferências, reuniões... Mas enquanto houver coisas para melhorar neste mundo, vou estar na linha da frente", garantiu.