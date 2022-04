Meghan Markle oferece casaco a uma mãe com bebé ao colo

A Duquesa de Sussex deu que falar, sexta-feira, nos Países Baixos, durante os "Jogos Invictus", por uma atitude generosa perante uma mãe que estava com o filho ao colo.

Meghan Markle e o Príncipe Harry regressaram à Europa para assistirem aos "Jogos Invictus", competição criada pelo próprio Harry, em 2014, na qual competem ex-militares e veteranos feridos em serviço. A edição de 2020, adiada devido à pandemia de covid-19, decorre entre os dias 16 e 22 de abril, na cidade de Haia, e, apesar do regresso à Europa do casal estar envolvida em alguma polémica, - Harry decidiu não participar no memorial do avô, o Príncipe Philip, por questões de segurança - a verdade é que há uma atitude de Meghan que está a dar que falar.

O casal estava a ser escoltado até ao evento quando a duquesa decidiu oferecer um casaco a uma mulher que segurava o filho, depois de reparar que estava com frio. Segundo o jornal "The Independent", Meghan fez questão que entregassem o casaco à senhora e o momento acabou por ser filmado e partilhado nas redes sociais.

Veja o momento: