Meia centena de adeptos recebeu a Seleção Nacional no hotel em Sevilha

Cristiano Ronaldo, Pepe e André Silva foram os mais requisitados pelos cerca de cinquenta adeptos à entrada da unidade hoteleira onde a Seleção Nacional passará a noite antes do embate de quinta-feira com a Espanha.

A comitiva da Seleção Nacional aterrou em Sevilha pelas 19 horas em Espanha, 18 horas portuguesas, e cerca de 45 minutos depois chegou à unidade hoteleira escolhido. À espera tinha cerca de 50 adeptos espanhóis, muitos deles jovens, que aproveitaram a oportunidade para ver os craques portugueses e alguns conseguiram autógrafos e fotografias.

Cristiano Ronaldo foi um dos mais requisitados e acenou à saída do autocarro. Além do capitão, os espanhóis requisitaram Pepe e André Silva, que já jogou no Sevilha. O defesa do F. C. Porto foi o que mais tempo ficou a distribuir autógrafos e a tirar fotografias, mas também o avançado do Leipzig assinou algumas camisolas. Fernando Santos foi, de resto, o primeiro a sair do autocarro e rapidamente entrou no hotel.

No meio da multidão estava Miguel, uma criança que envergava uma camisola do F. C. Porto porque, diz, "gostou muito dela e comprou-a online".