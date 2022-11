Meia Europa atrás de Pedro Porro

SAD não pretende transferir o lateral em janeiro.

As boas prestações de Pedro Porro ao serviço do Sporting, em especial na Liga dos Campeões, têm chamado a atenção dos principais clubes europeus. Depois de Real Madrid, como o JN já havia adiantado, Atlético Madrid e Barcelona juntam-se agora à lista de clubes interessados no defesa direito, de 23 anos, dos leões.

O Tottenham é um dos emblemas que também segue o internacional espanhol, mas ontem o jornal italiano "La Repubblica" avança que a Juventus sondou o Sporting e foi informada que seriam precisos 25 milhões de euros para contratar Porro. Mas, ao que o JN apurou, nenhuma sondagem foi feita junto dos responsáveis leoninos e o desejo passa por manter um dos principais elementos do plantel, em especial a meio da temporada. Só propostas próximas da cláusula de rescisão, cifrada nos 45 milhões de euros, podem fazer abrir a porta a negociações.