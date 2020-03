Meia Maratona do Douro Vinhateiro adiada para outubro

Vanessa Pereira Hoje às 20:02 Facebook

A organização anunciou esta terça-feira a nova data da 15.ª edição da "mais bela corrida do Mundo", que fica reagendada para 4 de outubro.

A notícia foi avançada pela organização através da página oficial do Facebook. No comunicado, pode ler-se: "É com um sentimento inexplicável que nos vimos obrigados a anunciar o adiamento da EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro", que estava marcada para 24 de maio. Em causa está a "fase terrível" provocada pela pandemia de Covid-19.

Mais de 20 mil atletas já tinham confirmado a inscrição. A organização aproveitou o comunicado para apelar aos participantes a "não desistirem de participar nesta prova, que nasceu há 15 anos em outubro e que em outubro voltará a oferecer ao Mundo uma experiência inesquecível e verdadeiramente gratificante".

A organização informa ainda que as inscrições realizadas até ao momento se mantêm ativas para a nova data ou, caso assim optem, para a edição 2021, a realizar em maio do próximo ano.