Meias-finais da Taça de Portugal 2019/20 são a uma mão

Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica, detentor do troféu, vai visitar o Famalicão nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino referente à temporada 2019/20, enquanto o S. C. Braga desloca-se ao terreno do Estoril, ditou o sorteio desta sexta-feira

Em março, quando as competições foram interrompidas, devido à pandemia de covid-19, já estavam definidos estes duelos das meias, que seriam disputados a duas mãos.

Contudo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) procedeu a uma alteração do formato da eliminatória, que agora será decidida num só jogo, pelo que houve necessidade de se realizar um novo sorteio para definir as equipas que jogariam na condição de visitadas.

Desta forma, Famalicão e Benfica jogam a 14 de outubro, enquanto Estoril Praia e S. C. Braga têm duelo agendado para 18 de novembro.

A final da prova está marcada para 13 de dezembro.

Já o jogo decisivo da Taça da Liga 2019/20, que vai opor as águias às arsenalistas e que também foi suspenso devido à crise mundial de saúde pública, está marcado para 16 de dezembro.

Entretanto, a Liga feminina arrancou no último fim de semana, com a realização da primeira jornada.